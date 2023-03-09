Польша хочет продавать странам Евросоюза боеприпасы для Украины
2023-03-09 01:56
Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак предложил странам Евросоюза производить совместные закупки боеприпасов для Украины.
Во время встречи с европейскими коллегами в Стокгольме он отметил, что польская оборонная промышленность готова производить такую продукцию.
Его предложение заключается в том, чтобы страны Евросоюза формировали совместные заказы на боеприпасы.
Блащак отметил, что еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон приедет в Польшу для обеспечения таких закупок.
Он уточнил, что в данном случае пользу получит не только Украина, но и сама Польша за счет загрузки ее ВПК.
Ранее Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза передать Украине все имеющиеся у них боеприпасы.
Опубликовано: Светлана Репина