Украинцы просят снять фильм Топ Ган: Мэверик» с номинации на «Оскар» из-за российского финансирования
2023-03-09 02:17
«Всемирный конгресс украинцев», который базируется в Канаде, обратился к руководству киноакадемии США по поводу фильма «Топ Ган: Мэверик».
Украинцы требуют снять фильм с номинации на «Оскар», поскольку он финансировался российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым.
В конгрессе призывают отвергать любые фильмы с прямыми или косвенными инвестициями из России.
Информацию об участии Рыболовлева в финансировании данного фильма конгресс получил из газеты Los Angeles Times.
В организации подчеркивают, что связь фильма с российским бизнесменом держалась в тайне.
95-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе 12 марта.
Опубликовано: Светлана Репина