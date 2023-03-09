Украинцы просят снять фильм Топ Ган: Мэверик» с номинации на «Оскар» из-за российского финансирования

«Всемирный конгресс украинцев», который базируется в Канаде, обратился к руководству киноакадемии США по поводу фильма «Топ Ган: Мэверик».

Украинцы требуют снять фильм с номинации на «Оскар», поскольку он финансировался российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым.

В конгрессе призывают отвергать любые фильмы с прямыми или косвенными инвестициями из России.

Информацию об участии Рыболовлева в финансировании данного фильма конгресс получил из газеты Los Angeles Times.

В организации подчеркивают, что связь фильма с российским бизнесменом держалась в тайне.

95-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе 12 марта.