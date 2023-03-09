Испанское издание Confidencial сообщает, что статья в NYT по поводу причастности украинцев к подрыву «Северных потоков» могла быть отвлекающим маневром.

Журналисты предполагают, что обвинения в адрес некой «проукраинской группировки» могут использоваться, чтобы отвлечь внимание от настоящих виновников.

В статье сказано, что это эффективный способ направить общественное мнение по ложному пути.

Не исключено, что виновниками диверсии были американцы, которые сейчас пытаются отвести от себя подозрения любыми способами.

Однако автор материала признает, что Украина заинтересована в разрушении российской газовой инфраструктуры.