Издание The Daily Telegraph пишет, что Запад сохранит в тайне имя украинского бизнесмена, который может быть причастен к подрыву «Северных потоков».

Авторы материала поясняют, что это необходимо для сохранения единства западных стран в плане поддержки Украины.

При этом в статье сказано, что газете известно имя бизнесмена, которого подозревают в причастности к диверсии.

Сообщается также, что следователи европейских органов безопасности ведут наблюдение за этим человеком.

Вместе с тем нет никакой информации о том, проходит ли он подозреваемым по соответствующему делу.