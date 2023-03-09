The Daily Telegraph: Запад не назовет виновного в диверсии на «Северных потоках»
2023-03-09 03:00
Издание The Daily Telegraph пишет, что Запад сохранит в тайне имя украинского бизнесмена, который может быть причастен к подрыву «Северных потоков».
Авторы материала поясняют, что это необходимо для сохранения единства западных стран в плане поддержки Украины.
При этом в статье сказано, что газете известно имя бизнесмена, которого подозревают в причастности к диверсии.
Сообщается также, что следователи европейских органов безопасности ведут наблюдение за этим человеком.
Вместе с тем нет никакой информации о том, проходит ли он подозреваемым по соответствующему делу.
Опубликовано: Светлана Репина