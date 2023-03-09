Советник Зеленского Подоляк назвал требования Украины к антироссийской коалиции
2023-03-09 03:05
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказал, какие действия должны стать приоритетными для антироссийской коалиции этой весной.
Первой задачей он назвал наращивание производства боеприпасов, выпуска ракет и снарядов в большом количестве.
Следующим направлением должна стать оперативная поставка военной бронетехники на Украину и строительство ремонтных баз.
Подоляк назвал среди приоритетов на весну эффективное контрнаступление украинских военных.
Четвертым пунктом его списка стало ужесточение давления на пророссийское лобби и предотвращение обхода санкций.
Опубликовано: Светлана Репина