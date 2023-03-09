Мэр Тбилиси Каладзе: Евросоюз постоянно придумывает новые предлоги для отказа Грузии в статусе кандидата в ЕС

Мэр Тбилиси Каха Каладзе, генсек правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» заявил, что ЕС руководствуется надуманными предлогами.

Он отметил, что Евросоюз постоянно придумывает новые предлоги, чтобы не предоставлять Грузии статус кандидата на вступление в блок.

Каладзе отметил, что для всех, кто любит свою страну, подобное отношение Евросоюза является оскорбительным.

Одним из подобных надуманных предлогов мэр назвал требования по освобождению Михаила Саакашвили.

Он отметил, что Грузия делает все возможное для выполнения требований Евросоюза и получения статуса кандидата.

Ранее в Европарламенте заявили, что принятие Грузией закона об иноагентах может лишить страну поддержки Евросоюза.