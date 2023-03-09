The Guardian: Великобритании не дадут участвовать в совместных закупках ЕС оружия для Украины

Издание The Guardian пишет, что Великобританию не допустят к участию в инициативе по закупке оружия для Украины.

В распоряжении журналистов оказался документ, согласно которому у Великобритании не будет возможности присоединиться к данной инициативе.

Это означает, что страна не получит прибыли от роста расходов Евросоюза на закупку вооружений для ВСУ.

В материале сказано, что Евросоюз уже работает над массовым заказом на боеприпасы для украинских военных.

При этом отмечается, что участвовать в этом заказе смогут только концерны из стран ЕС, а также из Норвегии.

Инициатива предусматривает передачу странами ЕС имеющихся боеприпасов Украине в замен на компенсацию до 90%.