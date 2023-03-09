Издание la Repubblica пишет, что провокационные действия Украины в отношении России вызывают недовольство в США.

В Белом доме опасаются, что направление беспилотников на российскую территорию и другие подобные действия могут спровоцировать эскалацию конфликта.

В США полагают, что рано или поздно российская сторона жестко ответит на подобные действия Украины.

Авторы статьи полагают, что информация о причастности проукраинской группы в подрыве «Северных потоков» на самом деле могла быть предупреждением.

В тексте нет упоминаний о виновниках теракта, однако там упоминаются «опасные провокации».

В США также не исключают, что Киев не способен держать под контролем украинские воинствующие группировки.