Repubblica: в США недовольны провокациями Украины в отношении России
2023-03-09 03:30
Издание la Repubblica пишет, что провокационные действия Украины в отношении России вызывают недовольство в США.
В Белом доме опасаются, что направление беспилотников на российскую территорию и другие подобные действия могут спровоцировать эскалацию конфликта.
В США полагают, что рано или поздно российская сторона жестко ответит на подобные действия Украины.
Авторы статьи полагают, что информация о причастности проукраинской группы в подрыве «Северных потоков» на самом деле могла быть предупреждением.
В тексте нет упоминаний о виновниках теракта, однако там упоминаются «опасные провокации».
В США также не исключают, что Киев не способен держать под контролем украинские воинствующие группировки.
Опубликовано: Светлана Репина