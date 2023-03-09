Белый дом отказался комментировать причастность украинцев к взрывам на «Северных потоках»

В Белом доме не хотят комментировать нашумевшие сообщения New York Times о том, что к подрыву на газопроводах "Северный поток" причастны украинские диверсанты.

По данным NYT, отчеты разведки США указывают на то, что за атакой на "Северный поток" может стоять украинская группировка. При этом цитируемый изданием источник отмечает, что в интервью не указывается на причастность президента Владимира Зеленского или украинских чиновников к диверсии. Это означает, что если группа действительно руководила взрывами на "Северных потоках", то действовала без указаний из Киева.

Официальные лица США также подтвердили, что в инцидентах не было обнаружено никакой причастности американцев или англичан. Однако считается, что диверсанты, скорее всего, имели украинское гражданство.

Между тем, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби отказался комментировать информацию на вопрос журналистов.

Он отметил, что в настоящее время расследованием этого дела занимаются три европейские страны - Германия, Швеция и Дания.

26 сентября прошлого года на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли взрывы и утечка газа одновременно в четырех местах . Власти Германии, Дании и Швеции не исключают диверсии как причины, в то время как Россия назвала это актом международного терроризма.