Спикер Палаты представителей США Маккарти отказался от визита в Киев

Спикер Палаты представителей США Кевина Маккарти отклонил приглашение посетить Киев, направленное ему Владимиром Зеленским, сообщает Reuters.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил спикера Палаты представителей США от Республиканской партии Кевина Маккарти посетить Украину.

Приглашение прозвучало на фоне растущего спора среди республиканцев о том, должны ли Соединенные Штаты продолжать поддерживать Украинe.

Как сообщает The Washington Post, в приглашении Маккарти Зеленский отметил, что другие члены Палаты представителей уже посетили Украину, чтобы своими глазами увидеть маршруты снабжения, "каждую ракету, каждый доллар помощи".

Узнав об украинском приглашении, Маккарти сказал, что не поедет в Украину, и обвинил администрацию Байдена в том, что она не действовала достаточно быстро, чтобы помочь Киеву.