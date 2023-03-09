Дуда заявил о готовности Польши передать Украине МиГ-29

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил готовность передать Украине МиГ-29, оставшиеся на вооружении польских военных, сообщает агентство PAP.

Дуда дал интервью американскому телеканалу CNN в среду, 8 марта. Президента Польши спросили, в частности, по вопросу передачи самолетов Украине.

Напомним, что после принципиального решения Германии и США передать Киеву танки разгорелась дискуссия о возможности поставок реактивных истребителей. Хотя важнейшие украинские политики почти уверены , что их требование будет выполнено, пока ни одна из западных стран о такой готовности не заявила.

Как сказал польский президент, "мы готовы поставить остальные МиГ-29, которые есть у нас в Польше и которые сейчас служат в наших ВВС", мы готовы поставить.

Дуда также подчеркнул, что необходимо обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16.

Президент Польши сказал, что, по его мнению, вооруженные силы Украины захотят "соответствовать стандартам НАТО" и поэтому захотят использовать истребители F-16.