Дуда заявил о готовности Польши передать Украине МиГ-29
Президент Польши Анджей Дуда подтвердил готовность передать Украине МиГ-29, оставшиеся на вооружении польских военных, сообщает агентство PAP.
Дуда дал интервью американскому телеканалу CNN в среду, 8 марта. Президента Польши спросили, в частности, по вопросу передачи самолетов Украине.
Напомним, что после принципиального решения Германии и США передать Киеву танки разгорелась дискуссия о возможности поставок реактивных истребителей. Хотя важнейшие украинские политики почти уверены , что их требование будет выполнено, пока ни одна из западных стран о такой готовности не заявила.
Как сказал польский президент, "мы готовы поставить остальные МиГ-29, которые есть у нас в Польше и которые сейчас служат в наших ВВС", мы готовы поставить.
Дуда также подчеркнул, что необходимо обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16.
Президент Польши сказал, что, по его мнению, вооруженные силы Украины захотят "соответствовать стандартам НАТО" и поэтому захотят использовать истребители F-16.
Опубликовано: Николай Скира
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