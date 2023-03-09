Зеленский не собирается атаковать земли РФ западным оружием
Президент Украины заверил, что в его планы не входит нападению на Россию. Использовать против нее оружие Запада он не будет.
В беседе с CNN Владимир Зеленский дал категоричный ответ на вопрос о возможности применения западного оружия на территории России.
Я много раз говорил, нас не интересует российская земля.
Далее президент Украины добавил, что не намерен вступать в переговоры с Путиным, потому что у Киева "нет уверенности в нем, он не держит слово".
Как считает Владимир Зеленский эскалация конфликта может перейти в третью мировую войну.
Однако мирное урегулирование конфликта возможно только в случае ухода российской армии с территории Украины.
Опубликовано: Храмова Оксана
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