Зеленский не собирается атаковать земли РФ западным оружием

Президент Украины заверил, что в его планы не входит нападению на Россию. Использовать против нее оружие Запада он не будет.

В беседе с CNN Владимир Зеленский дал категоричный ответ на вопрос о возможности применения западного оружия на территории России.

Я много раз говорил, нас не интересует российская земля.

Далее президент Украины добавил, что не намерен вступать в переговоры с Путиным, потому что у Киева "нет уверенности в нем, он не держит слово".

Как считает Владимир Зеленский эскалация конфликта может перейти в третью мировую войну.

Однако мирное урегулирование конфликта возможно только в случае ухода российской армии с территории Украины.