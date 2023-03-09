Немецкое издание Tageszeitung назвало польских политиков и общество убийцами

Немецкое издание Tageszeitung пишет об "убийствах", совершенных чиновниками и политиками Польши на границе с Беларусью.

"Беженцы на польско-белорусской границе умирают, если только они не из Украины. Как это возможно?", - пишет автор.

В своем материале, в частности, он поднял тему инцидента, который недавно произошел на польско-белорусской границе. Речь идет о событиях начала марта, когда сотрудники польской погранзаставы в Черемхе выявили пятерых человек, нарушивших запрет на въезд на пограничную полосу и правила порядка, действующие в пограничной зоне. Один из них получил решение о выдворении из Польши.

"Бесчисленное количество людей застряли на ничейной земле, где они умирают от голода, жажды, замерзают или умирают от ран, нанесенных им польскими пограничниками", - пишет Tageszeitung.

Также приводится отче группы "Граница", из которого видно, что с августа 2021 года по февраль 2023 года на польско-белорусской границе погибло не менее 37 человек, а более 300 считаются пропавшими без вести и отмечается, что "менее чем за два года на польско-белорусской границе погибло больше людей, чем на границе между Восточной и Западной Германией почти за 50 лет".

"Давайте проясним: чиновники, которые зимой отталкивают людей к морю или в лес, — убийцы. Политики, приказывающие отсылать беженцев, — убийцы. А общество, которое позволяет это, есть общество убийц", - резюмирует автор статьи.