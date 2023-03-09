Спортсменка-трансгендер выиграла суд у федерации американского пауэрлифтинга, запрещавшего ей участвовать в женских соревнованиях
Спортсменка-трансгендер Джейси Купер вышла победительницей в 2-летнем судебном разбирательстве. Судилась она с федерацией американского пауэрлифтинга, запрещающего ей участвовать в соревнованиях для женщин.
Дело о дискриминации американской спортсменки-трансгендера Джейси Купер рассматривалось 2 года.
Федерация пауэерлифтинга США не допускала "особенную" женщину к участию в женских состязаниях.
Суд вручил представителю организации предписание по пересмотрению своего решение относительно дискриминации в связи с сексуальной ориентацией спортсменов.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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