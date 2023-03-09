Спортсменка-трансгендер выиграла суд у федерации американского пауэрлифтинга, запрещавшего ей участвовать в женских соревнованиях

Спортсменка-трансгендер Джейси Купер вышла победительницей в 2-летнем судебном разбирательстве. Судилась она с федерацией американского пауэрлифтинга, запрещающего ей участвовать в соревнованиях для женщин.

Дело о дискриминации американской спортсменки-трансгендера Джейси Купер рассматривалось 2 года.

Федерация пауэерлифтинга США не допускала "особенную" женщину к участию в женских состязаниях.

Суд вручил представителю организации предписание по пересмотрению своего решение относительно дискриминации в связи с сексуальной ориентацией спортсменов.