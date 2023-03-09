Автомобилистов РФ будут штрафовать за нарушение ПДД по фотографиям бдительных россиян уже с 2024 года
Приложение государственного значения "Народный инспектор" позволит штрафовать нерадивых водителей по фотографиям, сделанным на мобильный телефон. Нововведение будет запущено в 2024 году.
Теперь нарушение ПДД автомибилистами России будет вычисляться и по фото, сделанным на смартфон.
Специальное приложение "Народный инспектор" позволит фиксировать нарушителей уже с 2024 года.
Сервис даст возможность и право тому, кто пройдет регистрацию на нем, снимать нерадивых водителей, за что те на законных основаниях будут оштрафованы.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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