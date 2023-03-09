Фотограф снял на камеру удар молнии в статую Христа-спасителя в Бразилии

Фотограф Фернандо Брага сделал снимок в момент удара молнии в статую Христа-спасителя в Рио-де-Жанейро.

Житель Бразилии Фернандо Брага живет со своей семьей в доме, окна которого выходят на статую Христа-искупителя в Рио-де-Жанейро.

Бразильцу посчастливилось наблюдать чудо и даже заснять его на фотоаппарат.

Брага сделал снимок в момент удара молнии в знаменитую статую.

Оказывается, "словить этот момент" фотографу удалось не с первого раза, но когда он все же сделал это, то был счастлив.