2 женщины погибли, 8 ранены на концерте GoRilla и Finesse2tymes в Нью-Йорке, их затоптала толпа

2 женщины погибли, 8 человек ранены на концерте GoRilla и Finesse2tymes в Нью-Йорке. Несчастных затоптала толпа. У одной из восьми пострадавших наблюдаются опасные ранения, жизни остальных семерых ничего не угрожает.

Трагедия произошла на после выступления рэп-исполнительницы GoRilla и Finesse2tymes в Нью-Йорке 7 марта в 23:00.

После концерта толпа зрителей ринулась к выходу, затоптав двух несчастных женщин, которые не выжили.

Еще 8 человек ранено. Опасение вызывает сотсояние одного из пострадавших, жизни остальных семерых ничего не угрожает.