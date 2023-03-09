2 женщины погибли, 8 ранены на концерте GoRilla и Finesse2tymes в Нью-Йорке, их затоптала толпа
2023-03-09 09:26
2 женщины погибли, 8 человек ранены на концерте GoRilla и Finesse2tymes в Нью-Йорке. Несчастных затоптала толпа. У одной из восьми пострадавших наблюдаются опасные ранения, жизни остальных семерых ничего не угрожает.
Трагедия произошла на после выступления рэп-исполнительницы GoRilla и Finesse2tymes в Нью-Йорке 7 марта в 23:00.
После концерта толпа зрителей ринулась к выходу, затоптав двух несчастных женщин, которые не выжили.
Еще 8 человек ранено. Опасение вызывает сотсояние одного из пострадавших, жизни остальных семерых ничего не угрожает.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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