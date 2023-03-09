Менеджер Твиттер, уволенная Маском, написала в соцсети, что жестокость - это самое плохое, что может быть, намекая на своего работодателя

Менеджер Твиттер Эстер Кроуфорд, уволенная Илоном Маском, написала в соцсети, что жестокость - это самое плохое, что может быть, намекая на своего работодателя-долларового миллиардера.

Менеджер Твиттер Эстер Кроуфорд, которую уволил ее работодатель Илон Маск, написала в этой же социальной сети, что жестокость - это самое плохое, что может быть, явно говоря о долларовом миллиардере.

Примечательно, что Кроуфорд характеризуется сотрудниками, как самая преданная, нескандальная и очень исполнительная работница, и если Маск сумел обидеть даже ее, есть повод задуматься, есть ли в нем хоть что-то человеческое.

"Хозяин" обвинил экс-директора Твиттера, что та свою инвалидность "использовала" как повод не явиться на работу.