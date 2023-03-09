Евгений Пригожин сообщил о взятии "Вагнером" Дубо-Василевки у Артемовска
2023-03-09 09:59
Село Дубово-Василевка под Артемовском отбито у украинцев российскими войсками.
Дубово-Василевка, расположенная на северо-западе от Артемовска, перешла к российским военным.
Новость передал руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Село полностью контролируют вагнеровцы. На границах населенного пункта бои еще ведутся.
Это пока вся информация о ситуации под Артемовском на данный момент.
Ранее Пригожин сообщал, что в городе остаются 12-20 тысяч солдат ВСУ, тяжелые бои идут круглосуточно.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Наталья Гончарова
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