Евгений Пригожин сообщил о взятии "Вагнером" Дубо-Василевки у Артемовска

Село Дубово-Василевка под Артемовском отбито у украинцев российскими войсками.

Дубово-Василевка, расположенная на северо-западе от Артемовска, перешла к российским военным.

Новость передал руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Село полностью контролируют вагнеровцы. На границах населенного пункта бои еще ведутся.

Это пока вся информация о ситуации под Артемовском на данный момент.

Ранее Пригожин сообщал, что в городе остаются 12-20 тысяч солдат ВСУ, тяжелые бои идут круглосуточно.