Бавария запросто обошла ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов

"Пари Сен-Жермен" со знаменитым Лионелем Мессии покинула "Лигу чемпионов", уступив "Баварии" в 1/8 финала со счетом 2:0.

Первый тайм в рамках "Лиги чемпионов" 8 марта 2023 года "Бавария" и "ПСЖ" провели в напряженной схватке, не дав забить мяч соперникам в ворота.

Свой шанс парижане упустили на 38 минуте, когда вратарь "Баварии" Ян Зоммер потерял мяч, который очутился у оппонентов.

Казалось, гол забит, но де Лигт отбил мяч с линии ворот в подкате.

Во второй тайме "Бавария", поднапрягшись как следует, забила 2 гола, обеспечив себе победу и вытеснив "Пари Сен-Жермен".