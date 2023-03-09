Лучшей песней 2022 года в Беларуси стала «За нами правда» в исполнении Валерия Шмата и Анны Селук

8 марта во Дворце спорта в Минске провели финал республиканского конкурса «Песня года Беларуси». Конкурс был организован Министерством культуры Республики Беларусь и телеканалом ОНТ.

Лучшей композицией 2022 года в РБ признан трек Валерия Шмата и Анны Селук "За нами правда", о чем информирует БЕЛТА. Об этом сообщила пресс-служба Минкульт государства.

Главное музыкальное событие года проходило в минском Дворце спорта, организаторами которого стали главный телевизионный канал страны "ОНТ" и Минкульт.

"Лучшей певицей года" стала Виктория Алешко, "Лучшим певцом" - Иван Здонюк.

В категории "Лучший дуэт" победили ТЕО и Ольга Рыжикова, а лучшим музыкальным коллективом стала группа "Аура".