Птаха попал под обстрел в зоне проведения спецоперации, после чего артист не выходит на связь
2023-03-09 11:03
Рэп-исполнитель Птаха угодил под обстрел в столице ДНР, куда прибыл поддержать участников СВО. После инцидента певец на связь не выходил.
Рэпер Птаха (Давид Нуриев), прибывший в ДНР с концертом, угодил под обстрел ВСУ, о чем информировал 5 tv.ru представитель исполнителя.
Сотрудник также с сожалением сообщил, что после данного события, артист не выходит на связь.
В зону проведения спецоперации Нуриев прибыл, что оказать посильную поддержку военнослужащим, дав им расслабиться, насладившись творчеством музыканта.
Опубликовано: Наталья Гончарова