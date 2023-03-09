Птаха попал под обстрел в зоне проведения спецоперации, после чего артист не выходит на связь

Рэп-исполнитель Птаха угодил под обстрел в столице ДНР, куда прибыл поддержать участников СВО. После инцидента певец на связь не выходил.

Рэпер Птаха (Давид Нуриев), прибывший в ДНР с концертом, угодил под обстрел ВСУ, о чем информировал 5 tv.ru представитель исполнителя.

Сотрудник также с сожалением сообщил, что после данного события, артист не выходит на связь.

В зону проведения спецоперации Нуриев прибыл, что оказать посильную поддержку военнослужащим, дав им расслабиться, насладившись творчеством музыканта.