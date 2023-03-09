Нагиев наконец-то вышел в эфир ТВ в рамках проекта "Две звезды" после долгого отсутствия на экранах

После долгого отсутствия на телевидении актер и ведущий Дмитрий Нагиев появился в эфире Первого канала в шоу "Две звезды. Отцы и дети".

Дмитрий Нагиев после длительного творческого отпуска появился в шоу "Две звезды. Отцы и дети", выходящего в эфир главного канала российского телевидения.

В проекте артист выступил в качестве ведущего праздничного выпуска передачи, приуроченного к 8 марта.

Соведущей Нагиева стала Жанна Бадоева, известная зрителю по проекту "Орел и решка".

В этой программе также участвовали такие исполнители со своими наследниками, как Наташа Королева, Лариса Долина, Олег Газманов.