Нагиев наконец-то вышел в эфир ТВ в рамках проекта "Две звезды" после долгого отсутствия на экранах
2023-03-09 11:13
После долгого отсутствия на телевидении актер и ведущий Дмитрий Нагиев появился в эфире Первого канала в шоу "Две звезды. Отцы и дети".
Дмитрий Нагиев после длительного творческого отпуска появился в шоу "Две звезды. Отцы и дети", выходящего в эфир главного канала российского телевидения.
В проекте артист выступил в качестве ведущего праздничного выпуска передачи, приуроченного к 8 марта.
Соведущей Нагиева стала Жанна Бадоева, известная зрителю по проекту "Орел и решка".
В этой программе также участвовали такие исполнители со своими наследниками, как Наташа Королева, Лариса Долина, Олег Газманов.
Опубликовано: Наталья Гончарова