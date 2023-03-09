Ивлеева опубликовала свои снимки в нижнем белье, решив порадовать подписчиков в свой день рождения

Примечательно, что под фотографией Настя написала пост, суть которого в том, что она постоянно будет пробовать что-то новое, несмотря на отсутствие опыта и данных (или пока их не обнаружила) для той или иной области творчества.

Интересно, что, попробовав себя в роли актрисы в сериале "Монастырь" режиссера Александра Молочникова, начинающая актриса получила много положительных отзывов о своей игре не только от поклонников, но и со стороны профессионалов киноиндустрии.