Донцова переживает смерть любимого мужа, который не смог победить онкологию
2023-03-09 11:46
Писательница Дарья Донцова переживает горе. От рака скончался муж знаменитости Александр Донцов.
8 марта семью известной писательницы Дарьи Донцовой постигло горе.
Из жизни ушел самый близкий человек знаменитости - ее муж Александр, о чем информировала официальный представитель Донцовой Анна Павлиева.
Оказывается, мужчина долго и безуспешно боролся с раком кишечника.
Александр Донцов являлся доктором наук, профессором факультета психологии МГУ, академиком РАН.
Мужу писательницы не повезло, в отличие от самой нее самой. Ведь известная личность смогла одолеть страшный недуг. В 1997 году ей диагностировали рак груди.
Опубликовано: Наталья Гончарова