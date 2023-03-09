Донцова переживает смерть любимого мужа, который не смог победить онкологию

Писательница Дарья Донцова переживает горе. От рака скончался муж знаменитости Александр Донцов.

8 марта семью известной писательницы Дарьи Донцовой постигло горе.

Из жизни ушел самый близкий человек знаменитости - ее муж Александр, о чем информировала официальный представитель Донцовой Анна Павлиева.

Оказывается, мужчина долго и безуспешно боролся с раком кишечника.

Александр Донцов являлся доктором наук, профессором факультета психологии МГУ, академиком РАН.

Мужу писательницы не повезло, в отличие от самой нее самой. Ведь известная личность смогла одолеть страшный недуг. В 1997 году ей диагностировали рак груди.