Спиркина, состоявшая в браке с племянником Михалкова, рассказала о мести ее экс-супруга

2023-03-09 12:04

Актриса Ольга Спиркина, которая была замужем за племянником режиссера Никиты Михалкова Дмитрием Кончаловским, пожаловалась на месть со стороны бывшего возлюбленного.

Актриса Ольга Спиркина в интервью Prozvezd.info высказалась относительно судебного иска, который подал против нее ее бывший муж Дмитрий Кончаловский.

Экс-супруг Спиркиной находится в близком родстве с именитым режиссером Никитой Михалковым, являясь его племянником.

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    Артистка пожаловалась, что в шоке от того, что творится с ее бывшим избранником, ответив, что тот не желает даже говорить с ней. Дмитрий заблокировал номер Ольги.

    Звезда экрана недоумевает по поводу того, почему так ведет себя родственник Михалкова, называя это местью.

    Кончаловский обвиняет Спиркину, что она продала автомобиль Mercedez, который "нажит" в браке, не поставив его в известность.