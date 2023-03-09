Спиркина, состоявшая в браке с племянником Михалкова, рассказала о мести ее экс-супруга
Актриса Ольга Спиркина, которая была замужем за племянником режиссера Никиты Михалкова Дмитрием Кончаловским, пожаловалась на месть со стороны бывшего возлюбленного.
Актриса Ольга Спиркина в интервью Prozvezd.info высказалась относительно судебного иска, который подал против нее ее бывший муж Дмитрий Кончаловский.
Экс-супруг Спиркиной находится в близком родстве с именитым режиссером Никитой Михалковым, являясь его племянником.
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Артистка пожаловалась, что в шоке от того, что творится с ее бывшим избранником, ответив, что тот не желает даже говорить с ней. Дмитрий заблокировал номер Ольги.
Звезда экрана недоумевает по поводу того, почему так ведет себя родственник Михалкова, называя это местью.
Кончаловский обвиняет Спиркину, что она продала автомобиль Mercedez, который "нажит" в браке, не поставив его в известность.
Опубликовано: Наталья Гончарова