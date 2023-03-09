Спиркина, состоявшая в браке с племянником Михалкова, рассказала о мести ее экс-супруга

Артистка пожаловалась, что в шоке от того, что творится с ее бывшим избранником, ответив, что тот не желает даже говорить с ней. Дмитрий заблокировал номер Ольги.

Звезда экрана недоумевает по поводу того, почему так ведет себя родственник Михалкова, называя это местью.

Кончаловский обвиняет Спиркину, что она продала автомобиль Mercedez, который "нажит" в браке, не поставив его в известность.