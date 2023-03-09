Пресечено покушение СБУ на главу Приднестровья Красносельского
2023-03-09 12:33
В Тирасполе сообщили о предотвращении покушения на главу ПМР Вадима Красносельского.
Министерство госбезопасности Приднестровья уведомляет, что сегодня в Тирасполе было предотвращено покушение на главу республики Вадима Красносельского. Известно, что планировавшие совершить покушение задержаны и дали показания о том, что теракт готовила Служба безопасности Украины.
Администрация Тирасполя заверила, что сегодня обратится к правительству Украины для получения разъяснений по поводу подготовки покушения на Красносельского.
Опубликовано: Ткачёв Андрей