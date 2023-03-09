Захарова назвала жалкими людей, покинувших Россию с запуском спецоперации

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила свое отношение к россиянам, уехавшим за рубеж на фоне СВО.

Мария Захарова высказалась по поводу своего отношения к известным личностям, уехавшим из родного государства из-за спецоперации.

Официальный представитель МИД РФ назвала таких людей "жалкими".

Захарова отметила, что такие знаменитости показали, что представляют из себя на самом деле.

Кроме того, она считает, что подобные звезды являются "проблемой для самих себя", разоблачив себя перед миллионами сограждан.

Своей точкой зрения Мария поделилась в рамках Ютуб-проекта "Дайте сказать!".