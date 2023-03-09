Евгений Балицкий рассказал о сорокатысячной группировке украинской армии на границах Запорожской области.

9 марта временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий публично заявил, что в районе местного села Пришиб сконцентрирована группировка вооружённых сил Украины из сорока тысяч солдат, которые предположительно готовятся к наступлению на позиции российских войск в регионе.

По словам Балицкого, в командовании сил спецоперации армии России есть понимание того, что многотысячная группировка ВСУ "куда-то пойдёт".