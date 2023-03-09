Песков заявил о непричастности Москвы к закону об иноагентах в Грузии
2023-03-09 13:07
Глава пресс-службы Кремля прокомментировал слухи о причастности РФ к новому закону в Грузии.
Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не имеет отношения к новому закону об иностранных агентах, принятом в Грузии.
"Москва не имеет отношения к грузинскому законопроекту об иноагентах, ничего Кремлем не вдохновлялось", - заявил Песков.
Напомним, что после принятия закона об иностранных агентах в Грузии начались массовые протесты.
Опубликовано: Николай Скира