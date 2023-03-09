Дакота опубликовала номер банковской карты, чтобы поклонники порадовали ее в день рождения
2023-03-09 13:09
Исполнительница Рита Дакота удивила поступком. В свой день рождения знаменитость решила "подсобрать деньжат" со своих фанатов, опубликовав в Сети номер своей банковской карты.
Исполнительница Рита Дакота отмечает сегодня день своего рождения. Артистке исполнилось 33 года.
Знаменитость озвучила в соцсетях номер собственной банковской карты, чтобы все желающие могли порадовать ее в день 33-летия.
Певица отметила, то делает это впервые, так как раньше только помогала окружающим. Сегодня же звезда сцены решила хоть раз в жизни сделать что-то для себя.
Целью сборов стало продвижение ее альбома "Sat Nam", что артистка считает самым дорогим для нее подарком.
Опубликовано: Наталья Гончарова