Дакота опубликовала номер банковской карты, чтобы поклонники порадовали ее в день рождения

Исполнительница Рита Дакота удивила поступком. В свой день рождения знаменитость решила "подсобрать деньжат" со своих фанатов, опубликовав в Сети номер своей банковской карты.

Исполнительница Рита Дакота отмечает сегодня день своего рождения. Артистке исполнилось 33 года.

Знаменитость озвучила в соцсетях номер собственной банковской карты, чтобы все желающие могли порадовать ее в день 33-летия.

Певица отметила, то делает это впервые, так как раньше только помогала окружающим. Сегодня же звезда сцены решила хоть раз в жизни сделать что-то для себя.

Целью сборов стало продвижение ее альбома "Sat Nam", что артистка считает самым дорогим для нее подарком.