Пригожин: ЧВК «Вагнер» взяли село Дубово-Василевку под Артемовском
2023-03-09 13:12
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о переходе ещё одного населённого пункта под Артемовском в распоряжение российских военных.
В четверг днём пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина сообщила, что штурмовые отряды частной военной кампании "Группа Вагнера" взяли под контроль село Дубово-Васильевка рядом с городом Артемовск в Донецкой Народной республики.
По словам Пригожина, несмотря на тот факт, что данное село находится под полным контролем российских добровольцев, на окраинах этого населённого пункта идут ожесточённые бои с украинскими войсками.
Опубликовано: Ткачёв Андрей