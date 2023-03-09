Пригожин: ЧВК «Вагнер» взяли село Дубово-Василевку под Артемовском

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о переходе ещё одного населённого пункта под Артемовском в распоряжение российских военных.

В четверг днём пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина сообщила, что штурмовые отряды частной военной кампании "Группа Вагнера" взяли под контроль село Дубово-Васильевка рядом с городом Артемовск в Донецкой Народной республики.

По словам Пригожина, несмотря на тот факт, что данное село находится под полным контролем российских добровольцев, на окраинах этого населённого пункта идут ожесточённые бои с украинскими войсками.