Лукашенко: Беларусь планирует вступить в ШОС до июня 2023 года

Александр Лукашенко рассказал о вероятных сроках вступления Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества.

9 марта Александр Лукашенко публично заявил, что Беларусь поставила перед собой цель по вступлению в ряды организации ШОС до начала саммита в индийском Нью-Дели, который состоится в июне 2023 года.

По словам Лукашенко, к этому сроку Беларусь намерена выполнить все условия для включения страны в ряда Шанхайской организации сотрудничества, что может стать примером для других государств, желающих примкнуть к данному объединению.