Самое грязное место: стало известно, где оно находится на кухне
Как показал эксперимент, это баночки со специями. На втором месте разделочные доски, на третьем крышки от мусорных ведер.
Опасные микроорганизмы, которыми иногда могут быть заражены сырые мясо и рыба, способны задержаться на разных поверхностях кухни и привести в итоге к пищевому отравлению, сообщает Вокруг света.
При этом они могут прятаться в таких местах, продезинфицировать которые забывают даже опытные и чистоплотные хозяйки. Где именно могут прятаться микробы?
Ответ на этот вопрос попытались найти ученые американских Университетов Рутгерса и Северной Каролины в Чапел-Хилле. Они провели эксперимент с участием 370 челоек. Людям предложили приготовить котлеты из индейки и салат.
Для полноты картины мясо даже заразили бактериофагом MS2- индикатором измерения загрязнений, который безопасен для людей. Когда участники эксперимента завершили готовку, эксперты взяли мазки со всех поверхностей.
В итоге оказалось, что самая грязная из них - баночки со специями и полочка, где они стояли. Как правило, хозяйки берут приправы, не вытирая перед этим руки. В итоге на поверхности баночек остается множество микробов.
И, если ножи, разделочные доски и другие предметы люди обычно моют, то протереть сами баночки забывают.
К слову, разделочные доски оказались на втором месте по загрязненности, крышки мусорных ведер — на третьем.
Опубликовано: Светлана Гарусева