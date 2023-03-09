Бироль: ЕС не вернётся к дешёвому газу в будущем, энергетика будет дорогой

Фатих Бироль утверждает, что в будущем газ в странах Европейского союза продолжит быть дорогим.

Днём четверга лидер Международного энергетического агентства Фатих Бироль публично заявил, что решив отказаться от российского газа, в будущем страны Европы не намерены возвращаться к дешёвой энергетике. По словам Бироля, голубое топливо в европейском регионе будет дорогим.

Днём ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что за год после начала спецоперации в Украине Россия сократила поставки газа в ЕС на 80 процентов.