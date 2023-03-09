Оппозиция Грузии продолжит протесты после отзыва закона об иноагентах

Грузинские оппозиционеры не стали отменять акции протеста после отзыва закона об иноагентах из парламента.

9 марта председатель одной из ведущих грузинских оппозиционных партий "Гирчи - больше свободы" Цотне Коберидзе публично заявил, что акции протеста в Тбилиси продолжатся после отзыва закона об иностранных агентах из парламента. По словам политика, местное население не доверяет партии власти "Грузинская мечта".

Также Цотне Коберидзе отметил, что протестующие хотят знать, каким образом парламентарии намереваются отозвать ранее принятый закон об иноагентах.