Седокова опубликовала свой снимок в купальнике в ответ на обвинения в том, что она жирная

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова решила ответить хейтерам, обвиняющим ее в лишнем весе. Артистка разместила в соцсетях свое фото в купальнике.

Анна Седокова не оставила без внимания нападки в свой адрес со стороны хейтеров, которые обвиняли знаменитость в избыточном весе.

Исполнительница разместила в Сети свой снимок, где позирует в слитном купальнике с огромным букетом роз.

Формам артистки могут позавидовать ее молодые оппонентки.

Кроме того, знаменитость отметила, что имеет право поправляться, когда посчитает нужным, и не собирается спрашивать об этом кого-либо.

Анна не стала лукавить, заявив, что в настоящее время находится в отличной форме, чему и стала подтверждением ее фотография.