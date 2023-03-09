Песков: Кремль не имеет отношения к закону об иноагентах в Грузии

Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что администрация Кремля ответственна за принятие в Грузии закона об иноагентах.

Лидер пресс-службы Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что администрация Кремля не имеет отношения к грузинскому закону об иностранных агентах и не "вдохновляла" его.

Известно, что накануне грузинские парламентарии в первом чтении приняли закон об иноагентах, после чего у стен парламента в Тбилиси начались многотысячные протесты, участники которых заявляли, что подобные законопроекты в Грузии вдохновлены политикой Кремля, который также ввёл закон об иноагентах в России.