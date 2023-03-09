Супруг Лерчек рассказал, откуда в их доме 8 кг золота и 10 паспортов, которые были обнаружены при обыске

Муж бьюти-блогера Лерчек Артем Чекалин, в доме которого на днях производился обыск, рассказал о том, откуда в их с женой особняке 8 килограммов золота и 10 паспортов.

Артем Чекалин пояснил в соцсетях, что на жилой площади пребывают 5 членов семьи, каждый из которых имеет по 2 загранпаспорта.

Золото в количестве 8 килограммов в особняке состоятельной пары появилось после того, как были заморожены их долларовые счета.

Вместо у.е. сотрудники финансовой организации выдали Чекалину слитки.

Напомним, что Валерия Чекалина (бьюти-блогер Лерчек) и ее супруг обвиняются в уклонении от налогов. Долг их в госказну составляет 300 000 000 российских рублей.