Марин ле Пен утверждает, что западные поставки вооружений Киеву провоцируют затягивание украинского кризиса.

Экс-кандидат в президента Франции Марин ле Пен публично заявила, что поставки оружия Украине со стороны коллективного Запада рискуют превратить данный конфликт в "столетнюю войну". При этом политик отметила, что не против отправок оборонительных вооружений Киеву, но наступательное оружие ВСУ передавать нельзя.

Также Марин ле Пен выразила уверенность в том, что победу Украине в конфликте с Россией может принести только вступление в него НАТО, однако после этого к боевым действиям присоединится Китай.