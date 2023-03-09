Лавров: Россия не видит желания Киева начать разговор по урегулированию

Сергей Лавров заявил о нежелании правительства Украины начинать мирные переговоры с Россией.

Днём четверга министр иностранных дел России Сергей Лавров публично заявил, что в настоящий момент члены российского правительства не наблюдают никакого желания со стороны администрации Киева начать серьёзный разговор об урегулировании военного кризиса в зоне специальной военной операции.

Примечательно, что ранее Владимир Зеленский законодательно запретил украинским политикам вести переговоры с российскими коллегами, лично отказавшись от встречи с Владимиром Путиным.