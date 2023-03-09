Мадонна выложила фото с новым молодым возлюбленным
Речь идет о 29-летнем боксере Джоше Поппере, который тренирует одного из детей поп-дивы.
Мадонна выложила в соцсети фото, на котором она целует мужчину. Хотя лица мужчины не видно, подписчики певицы и журналисты предположили, что на снимке запечатлен 29-летний боксер Джош Поппер, сообщает Сплетник.ру.
О его романе с 64-летней певицей заговорили после того, как Джош Поппер опубликовал фотографию с Мадонной.
Инсайдеры также рассказали, что спортсмен тренирует одного из детей звезды, а с Мадонной они состоят в романтических отношениях.
Как напоминает издание, Мадонна совсем недавно рассталась с 23-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом. Якобы причиной их разрыва стал "кризис уверенности".
Позже в сети появилась информация, что у Мадонны и Поппера романтических отношений нет. А фото и слухи — всего лишь пиар-ход для раскрутки спортивного центра боксера.
Опубликовано: Светлана Гарусева