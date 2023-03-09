Бородина отмечает 40-летие в Сочи в обществе своих друзей
2023-03-09 13:57
Ведущая Ксения Бородина в свой день рождения решила себя побаловать, отправившись в Сочи в компании своих друзей.
Известная ведущая Ксения Бородина 8 марта отмечала не только Международный женский день, но и свой день рождения.
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Знаменитости исполнилось 40 лет. Свой праздник именинница решила отметить в Сочи с близкими людьми.
Не забыла звезда экрана поздравить себя с юбилеем в социальных сетях, признавшись себе в любви.
Также Ксения поблагодарила судьбу за то, что в ее жизни присутствуют дорогие сердцу люди, выразив надежду, что так будет всегда.
На празднике присутствовала и соведущая Бородиной по проекту "Дом-2" Ольга Орлова, которая родила дочь только 1 месяц назад.
Опубликовано: Наталья Гончарова