Бородина отмечает 40-летие в Сочи в обществе своих друзей

Знаменитости исполнилось 40 лет. Свой праздник именинница решила отметить в Сочи с близкими людьми.

Не забыла звезда экрана поздравить себя с юбилеем в социальных сетях, признавшись себе в любви.

Также Ксения поблагодарила судьбу за то, что в ее жизни присутствуют дорогие сердцу люди, выразив надежду, что так будет всегда.

На празднике присутствовала и соведущая Бородиной по проекту "Дом-2" Ольга Орлова, которая родила дочь только 1 месяц назад.