МВД Сингапура: в СВО на Украине вступили в противоречие 2 принципа

Глава МВД Сингапура Касивисванатан Шанмугам утверждает, что в ходе украинского конфликта мировое сообщество узрело противоречие двух принципов.

По мнению Шанмугама, с одной стороны лидеры западных стран считают, что в ходе спецоперации на Украине Россией управляют её имперские амбиции. С другой же стороны, в Москве заявляют, что коллективный Запад отказывается учитывать озабоченности российского государства в сфере безопасности.

Касивисванатан Шанмугам выразил уверенность в том, что страны не должны укреплять свою безопасность за счёт других стран и могут вступать в любые международные организации.