Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
2023-03-09 14:05
В Минцифры Украины сообщили о работе сигналов воздушной тревоги по всей территории страны.
Пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины уведомляет, что 9 марта около 14.00 по московскому времени по всей территории государства объявлена масштабная воздушная тревога, сигнализирующая о риске ракетных ударов со стороны России.
По данным Минобороны РФ, минувшей ночью российские ВКС нанесли массированный ракетный удар по украинской военной и энергетической инфраструктуре. В ведомстве отметили, что эта операция получила название "удар возмездия" и является ответом на вторжение диверсантов ВСУ в Брянскую область.
Опубликовано: Ткачёв Андрей