Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

В Минцифры Украины сообщили о работе сигналов воздушной тревоги по всей территории страны.

Пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины уведомляет, что 9 марта около 14.00 по московскому времени по всей территории государства объявлена масштабная воздушная тревога, сигнализирующая о риске ракетных ударов со стороны России.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью российские ВКС нанесли массированный ракетный удар по украинской военной и энергетической инфраструктуре. В ведомстве отметили, что эта операция получила название "удар возмездия" и является ответом на вторжение диверсантов ВСУ в Брянскую область.