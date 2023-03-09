Прилучный избегает общения с Муцениеце, бывшей женой и матерью своих детей

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце расстались официально несколько лет назад, но у них остались общие дети, сын Тимофей и дочь Мия. После женитьбы на своей коллеге Зепюр Брутян, Прилучный не появляется на днях рождения своих наследников.

В начале марта наследница Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Мия отмечала свой день рождения. Девочке исполнилось 7 лет.

Отец поздравил дочь в социальных сетях, но на праздник в честь ее 7-летия не явился.

Такая же ситуация была и с сыном Тимофеем, который отпраздновал 10-летие в январе 2023 года. На торжество по поводу его звездный родитель почему-то решил не приходить.

Интересен и тот факт, что наследников актера также не было на его свадьбе с Зепюр Брутян.

Фанаты артиста выдвигают предположение, что ситуация возникла из-за молодой жены Прилучного, которая опасается конфликта с экс-супругой избранника.