Дмитрий Песков высказался о публикациях западных СМИ об углублении российско-китайского военного сотрудничества.

Глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков утверждает, что западные информагентства распространяют сведения о том, что Россия и Китай якобы активизировали военное сотрудничество, однако подобные обвинения со стороны коллективного Запада как правило носят дежурный характер.

Примечательно, что ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен пообещал привлечь КНР к ответственности в случае, если Пекин будет поставлять оружие Москве.