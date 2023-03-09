Волков подал в отставку с поста главы ФБК, встав на защиту бизнесменов РФ

Глава ФБК Леонид Волков публично заявил, что уходит в отставку с должности главы "Фонда борьбы с коррупцией".

9 марта Алексей Венедиктов (признан иноагентом) опубликовал фото копии письма с просьбой к западным политикам о снятии санкций с российских предпринимателей. Под письмом стояли подписи главы телеканала "Дождь" (признан иноагентом) Натальи Синдеевой и лидера ФБК Леонида Волкова (признан иноагентом).

Изначально Волков отрицал свою причастность к подписанию письма, позднее признав, что действительно подписал его от лица всего "Фонда борьбы с коррупцией". Также Леонид Волков сообщил, что уходит в отставку с должности главы ФБК.