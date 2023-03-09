Поплавская накинулась с оскорблениями на Смольянинова в рамках программы «Ты не поверишь!»

Актриса и ведущая Яна Поплавская накинулась на актера Артура Смольянинова, который покинул РФ с объявлением о частичной мобилизации в РФ, с оскорбениями в эфире проекта "Ты не поверишь!" на НТВ.

Актриса и ведущая Яна Поплавская не один раз озвучивала свою позицию относительно СВО. Знаменитость целиком и полностью находится на стороне России в данной ситуации.

Сын знаменитости Клим Поплавский отправился на фронт добровольцем.

Артистка вспомнила в эфире передаче о своем коллеге Артуре Смольянинове и о фильме "9 рота", где тот играл.

По мнению Поплавской, актер и его персонаж в картине - совершенно разные люди.

Звезда экрана накинулась на Смольянинова с оскорблениями, заявив, что тот только притворялся "своим".