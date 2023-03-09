Урсула фон дер Ляйен утверждает, что канадские войска обучают украинских военных уже около восьми лет.

Днём 9 марта лидер Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен публично заявила, что начиная с 2015 года вооружённые силы Канады и подконтрольные им инструкторы обучали украинских солдат, которые участвовали в сражениях с народным ополчением Донецкой и Луганской Народных республик.

Примечательно, что именно в то время армия Украины проводила так называемую антитеррористическую операцию (АТО), целью которой было насильное воссоединение Донбасса с украинскими территориями.